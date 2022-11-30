ЄС планує збільшити виробництво зброї

Лідери Європейського Союзу наполягають на швидкому створенні інвестиційної програми для збільшення виробництва в оборонній промисловості блоку в світлі війни РФ проти України.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на проект підсумкового документа саміту ЄС, який відбудеться 15-16 грудня.

"Європейська Рада закликає Єврокомісію якнайшвидше представити пропозицію щодо Європейської програми оборонних інвестицій для зміцнення спроможності та стійкості європейських оборонних технологій і промислового сектора, включаючи малі та середні підприємства", — йдеться в проекті докуменету.

Як пише видання, лідери ЄС також вимагатимуть активізувати зусилля з виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель, зокрема для поповнення запасів матеріальних засобів, які були вичерпані на підтримку України.

ЄС давно закликає країни-члени об’єднати зусилля щодо закупівлі зброї замість того, щоб підвищувати ціни, конкуруючи одна з одною або укладаючи індивідуальні угоди з постачальниками за межами блоку.

Країни неохоче робили це, але війна в Україні і швидкість поставок західної зброї Києву додали нового відчуття терміновості.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ЄС та його країни-члени надали Україні зброї та військового обладнання на суму щонайменше 8 мільярдів євро.

Згідно з проектом документа, на саміті в Брюсселі лідери ЄС також закликатимуть до швидшого впровадження інфраструктурних робіт, спрямованих на сприяння швидкому переміщенню військ по Європі.

Будівництво та модернізація інфраструктури, такої як дороги та мости, є частиною проекту ЄС "Військова мобільність", який також спрямований на спрощення та стандартизацію процедур для військового персоналу та обладнання під час перетину кордонів автомобільним, залізничним, морським або повітряним транспортом.

Військові експерти вже давно скаржаться, що занедбана або відсутня інфраструктура та бюрократична тяганина перешкоджають швидкому переміщенню особового складу та обладнання, яке було б вирішальним, якби союзникам по НАТО довелося надіслати підкріплення до Східної Європи у разі збройного конфлікту.

Зазначимо, з 30 країн-членів НАТО вже 20 вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні. Наразі 10 країн НАТО можуть й далі продовжувати постачання зброї. Серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.