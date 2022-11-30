ЕС планирует увеличить производство оружия

Лидеры Европейского Союза настаивают на быстром создании инвестиционной программы по увеличению производства в оборонной промышленности блока в свете войны РФ против Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект итогового документа саммита ЕС, который состоится 15-16 декабря.

"Европейский Совет призывает Еврокомиссию как можно быстрее представить предложение по Европейской программе оборонных инвестиций для укрепления состоятельности и устойчивости европейских оборонных технологий и промышленного сектора, включая малые и средние предприятия", - говорится в проекте документа.

Как пишет издание, лидеры ЕС также потребуют активизировать усилия по выявлению военных пробелов и координации совместных оборонных закупок, в частности для пополнения запасов материальных средств, которые были исчерпаны в поддержку Украины.

ЕС давно призывает страны-члены объединить усилия по закупке оружия вместо того, чтобы повышать цены, конкурируя друг с другом или заключая индивидуальные соглашения с поставщиками за пределами блока.

Страны неохотно делали это, но война в Украине и скорость поставок западного оружия Киеву "придали новое чувство срочности".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС и его страны-члены предоставили Украине оружие и военное оборудование на сумму не менее 8 миллиардов евро.

Согласно проекту документа, на саммите в Брюсселе лидеры ЕС также будут призывать к скорейшему внедрению инфраструктурных работ, направленных на содействие быстрому перемещению войск по Европе.

Строительство и модернизация инфраструктуры, такой как дороги и мосты, является частью проекта ЕС "Военная мобильность", который также направлен на упрощение и стандартизацию процедур военного персонала и оборудования при пересечении границ автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом.

Военные эксперты уже давно жалуются, что заброшенная или отсутствующая инфраструктура и бюрократические проволочки препятствуют быстрому перемещению личного состава и оборудования, которое было бы решающим, если бы союзникам по НАТО пришлось прислать подкрепление в Восточную Европу в случае вооруженного конфликта.

Отметим, из 30 стран-членов НАТО уже 20 исчерпали запасы вооружений для поставок Украине. В настоящее время 10 стран НАТО могут продолжать поставки оружия. Среди них – Франция, Германия, Италия и Нидерланды.