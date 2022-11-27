Деякі країни НАТО вичерпали свої запаси зброї для передачі Україні

З 30 країн-членів НАТО вже 20 вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні.

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Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що наразі 10и країн НАТО можуть й далі продовжувати постачання зброї Серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Відомо, що загалом країни НАТО вже надали Україні зброї на близько 40 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції.

Як пише видання, лише Франція передала Україні 18 гаубиць Caesar, а це приблизно 20% власної артилерії.

Разом з тим, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні, а Італія не планує нових постачань, повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше цього тижня закликав країни альянсу наростити виробництво зброї для передачі Україні, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів.

Генсек Альянсу заявив, що таким чином кожна країни могли б до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Як пише The New York Times, росіяни також мають власні проблеми з поповненням в озброєнні. Москва також намагається наростити військове виробництво і прагне купити ракети у Північної Кореї та більше дешевих безпілотників у Ірану.

Зазначимо, Україна отримає від Великобританії новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних установок і технологій для протидії БПЛА.

Нагадаємо, британське Міністерство оборони раніше повідомило, що Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США. Крім того, нещодавно майже 9 тисяч українських військових отримали від Великої Британії стандартне та зимове спорядження.