Некоторые страны НАТО исчерпали запасы оружия для передачи Украине

Из 30 стран НАТО уже 20 исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что в настоящее время 10 стран НАТО могут и дальше продолжать поставки оружия. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Известно, что в целом страны НАТО уже предоставили Украине оружие на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно равно годовому оборонному бюджету Франции.

Только Франция передала Украине 18 гаубиц Caesar, а это примерно 20% собственной артиллерии.

Вместе с тем Германия ранее заявляла, что почти исчерпала возможности для помощи Украине, а Италия не планирует новых поставок, сообщал в начале ноября министр обороны Гуидо Крозетто.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе призвал страны альянса нарастить производство оружия для передачи Украине, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Генсек Альянса заявил, что таким образом каждая страна могла бы к 2024 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Как пишет The New York Times, у россиян также есть проблемы с пополнением вооружения. Москва также пытается нарастить военное производство и стремится купить ракеты в Северной Корее и беспилотники у Ирана.

Отметим, Украина получит от Великобритании новый пакет военной противовоздушной помощи, включающий 120 специальных зенитных установок и технологий для противодействия БПЛА.

Напомним, британское Министерство обороны ранее сообщило, что Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США. Кроме того, недавно почти 9 тысяч украинских военных получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение.