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Некоторые страны НАТО исчерпали запасы оружия для передачи Украине
Из 30 стран НАТО уже 20 исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине.
Об этом сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что в настоящее время 10 стран НАТО могут и дальше продолжать поставки оружия. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.
Известно, что в целом страны НАТО уже предоставили Украине оружие на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно равно годовому оборонному бюджету Франции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Только Франция передала Украине 18 гаубиц Caesar, а это примерно 20% собственной артиллерии.
Вместе с тем Германия ранее заявляла, что почти исчерпала возможности для помощи Украине, а Италия не планирует новых поставок, сообщал в начале ноября министр обороны Гуидо Крозетто.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе призвал страны альянса нарастить производство оружия для передачи Украине, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.
Генсек Альянса заявил, что таким образом каждая страна могла бы к 2024 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.
Как пишет The New York Times, у россиян также есть проблемы с пополнением вооружения. Москва также пытается нарастить военное производство и стремится купить ракеты в Северной Корее и беспилотники у Ирана.
Отметим, Украина получит от Великобритании новый пакет военной противовоздушной помощи, включающий 120 специальных зенитных установок и технологий для противодействия БПЛА.
Напомним, британское Министерство обороны ранее сообщило, что Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США. Кроме того, недавно почти 9 тысяч украинских военных получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение.