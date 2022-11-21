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Зеленский призвал парламентариев НАТО обеспечить полную защиту неба Украины.
Президент Владимир Зеленский призвал парламентариев НАТО обеспечить полную защиту украинского неба, предоставив Украине достаточное количество систем противовоздушной и противоракетной обороны. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Парламентской ассамблее НАТО.
"Будет правильным, если мы исключим ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба. Когда российские ракеты, иранские дроны и любые другие орудия террора не смогут достигать предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами, а именно – следовать нашей формуле мира", - сказал Зеленский.
Он добавил, что полная защита украинского неба возможна, если Украине предоставят достаточное количество систем ПВО и ПРО, а также достаточную финансовую и материальную поддержку.
Напомним, Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
в Европарламенте политические группы согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.
Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, недавно Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим. До этого подобные решения также принимали парламент Эстонии и сенат Польши .