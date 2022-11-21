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Зеленский призвал парламентариев НАТО обеспечить полную защиту неба Украины.

Зеленский призвал парламентариев НАТО обеспечить полную защиту неба Украины.

Президент Владимир Зеленский призвал парламентариев НАТО обеспечить полную защиту украинского неба, предоставив Украине достаточное количество систем противовоздушной и противоракетной обороны. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Парламентской ассамблее НАТО.

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"Будет правильным, если мы исключим ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба. Когда российские ракеты, иранские дроны и любые другие орудия террора не смогут достигать предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами, а именно – следовать нашей формуле мира", - сказал Зеленский.

Он добавил, что полная защита украинского неба возможна, если Украине предоставят достаточное количество систем ПВО и ПРО, а также достаточную финансовую и материальную поддержку.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом.

в Европарламенте политические группы согласовали текст резолюции о признании России   государством-спонсором терроризма.

Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, недавно Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим. До этого подобные решения также принимали парламент Эстонии и сенат Польши .

Автор:
Степан Крьока