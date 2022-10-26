Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

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Про це повідомила пресслужба сенату.

"Сенат Республіки Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні 18 жовтня 88 голосами ухвалив заяву, в якій засудив анексію території України та визнав російський режим терористичним.