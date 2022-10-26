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Сенат Польши признал власть России террористическим режимом
Сенат Польши принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом.
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Об этом сообщила пресс- служба сената.
"Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации террористическим режимом", - говорится в сообщении.
Напомним, Парламент Эстонии (Рийгикогу) на заседании 18 октября 88 голосами принял заявление, в котором осудил аннексию территории Украины и признал российский режим террористическим.Подписывайтесь на наш Telegram канал