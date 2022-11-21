Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації.

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Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво РФ.

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн - членів НАТО.

Крім того, у резолюції були враховані й інші побажання України:

- збільшення поставок Україні озброєння;

- розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;

- створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

"Також делегати особливо відзначили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України є бажаним та важливим і для самого Альянсу", - зазначив Чернєв.

У резолюції також був закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Прийняття цієї резолюції - це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень. Також дуже тішить той факт, що українська позиція, така як створення трибуналу, виплата репарацій чи визнання росії державою-терористом, поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках", - наголосив Чернєв.

Він підкреслив, що за злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії покарання буде невідворотнім.

Нагадаємо, у Європарламенті політичні групи погодили текст резолюції щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, нещодавно Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним.

До цього подібні рішення також приймали парламент Естонії та сенат Польщі.