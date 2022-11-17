Ізраїль дозволив країнам-членам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами — ЗМІ

Ізраїль дав дозвіл державам, що є членами Організації Північноатлантичного договору, передати Києву зброю, яка містить компоненти систем керування вогнем та оптико-електронних систем ізраїльського виробництва.

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Про це у Twitter з посиланням на західних дипломатів повідомив журналіст Аві Шарф, колумніст ізраїльської газети "Haaretz".

За інформацію видання, Ізраїль також домовився з НАТО про закупівлю "стратегічних матеріалів" для України.

За попередньою інформацією, Ізраїль, який раніше надавав українській стороні лише гуманітарну допомогу, погодився на передачу зброї лише після прохання президента США Джозефа Байдена.

"Ізраїль погодився зробити це після того, як адміністрація Байдена закликала його відмовитися від позиції надавати лише гуманітарну допомогу. "Стратегічні матеріали" були доставлені в Україну через країну-члена НАТО, яка постачає Києву зброю", – уточнив журналіст.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які наразі Росія замовила у Ірану.

В той же час Ізраїль все ще не готовий надсилати в Україну системи ППО, такі як "Залізний купол".