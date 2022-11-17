Израиль разрешил странам-членам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами - СМИ

Израиль дал разрешение государствам, являющимся членами Организации Североатлантического договора, передать Киеву оружие, содержащее компоненты систем управления огнем и оптико-электронных систем израильского производства.

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Об этом в Twitter со ссылкой на западных дипломатов сообщил журналист Ави Шарф, колумнист израильской газеты "Haaretz".

По информации издания, Израиль также договорился с НАТО о закупке "стратегических материалов" для Украины.

По предварительной информации, Израиль, ранее оказывавший украинской стороне только гуманитарную помощь, согласился на передачу оружия по просьбе президента США Джозефа Байдена.

"Израиль согласился сделать это после того, как администрация Байдена призвала его отказаться от позиции оказывать только гуманитарную помощь. "Стратегические материалы" были доставлены в Украину через страну-члена НАТО, которая поставляет Киеву оружие", - уточнил журналист.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана.

В то же время Израиль все еще не готов посылать в Украину системы ПВО, такие как "Железный купол".