Європарламент готується ухвалити резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

У Європарламенті політичні групи погодили текст резолюції щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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Про це 17 листопада у Twitter повідомив депутат Європарламенту та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції – Delo.ua)", – написав він у Twitter.

Єврпарламентар звернув увагу, що важливо, що в резолюції міститиметься такий рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Кубілюс зазначив, що ця теза є основною в погодженому тексті резолюції.

Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, нещодавно Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним.

До цього подібні рішення також приймали парламент Естонії та сенат Польщі.

Крім того, у Сенаті США знову закликали президента Джозефа Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. До цього Сенат США вже схвалював резолюцію, якою закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.