Европарламент готовится принять резолюцию о признании России спонсором терроризма

В Европарламенте политические группы согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

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Об этом 17 ноября в Twitter сообщил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение о тексте (резолюции – Delo.ua)", – написал он в Twitter.

Еврпарламентарий обратил внимание, что важно, что в резолюции будет содержаться следующая строка: "Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма".

Кубилюс отметил, что этот тезис является основным в согласованном тексте резолюции.

Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, недавно Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим.

До этого схожие решения также принимали парламент Эстонии и сенат Польши.

Кроме того, в Сенате США призывали президента Джозефа Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма. До этого Сенат США уже одобрял резолюцию, которой призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.