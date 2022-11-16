В парламенте Чехии признали российский режим террористическим

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим.

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Об этом идет речь на сайте Палаты депутатов.

За проект постановления проголосовали 129 из 156 депутатов.

В частности, в резолюции осуждаются нападения РФ на мирное население и объекты энергетической инфраструктуры Украины. Также депутаты заявляют о непризнании результатов так называемых "референдумов" по присоединению к России оккупированных областей Украины.

"Палата депутатов парламента Чешской Республики... осуждает российскую агрессию в Украине; объявляет в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы действующий российский режим террористическим", - говорится в документе.

Также депутаты выразили поддержку усилиям министра иностранных дел по созданию специального трибунала для судебного преследования за преступления агрессии, а также расследование под руководством Международного уголовного суда.

Напомним, Парламент Эстонии (Рийгикогу) на заседании 18 октября 88 голосами принял заявление, в котором осудил аннексию территории Украины и признал российский режим террористическим.

Кроме того, Сенат Польши 26 октября принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом.