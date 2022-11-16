У парламенті Чехії визнали російський режим терористичним

Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним.

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Про це йдеться на сайті Палати депутатів.

За проект постанови проголосували 129 із 156 депутатів.

Зокрема, у резолюції засуджуються напади РФ на мирне населення України та об’єкти енергетичної інфраструктури. Також депутати заявляють про невизнання результатів так званих "референдумів" щодо приєднання до Росії окупованих областей України.

"Палата депутатів парламенту Чеської Республіки... засуджує російську агресію в Україні; оголошує відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи чинний російський режим терористичним", - йдеться у документі.

Також депутати висловили підтримку зусиллям міністра закордонних справ щодо створення спеціального трибуналу для судового переслідування за злочини агресії, а також розслідування під керівництвом Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні 18 жовтня 88 голосами ухвалив заяву, в якій засудив анексію території України та визнав російський режим терористичним.

Крім того, Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.