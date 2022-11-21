Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации.

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Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

По его словам, такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ.

Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

Кроме того, в резолюции были учтены и другие пожелания Украины:

- увеличение поставок Украине вооружения;

- разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

- создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

"Также делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, а потому членство Украины желательно и важно и для самого Альянса", - отметил Чернев.

В резолюции также был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Принятие этой резолюции - это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, поэтому влияет на руководство стран в принятии решений. Также очень радует тот факт, что украинская позиция, такая как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством- террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках", - подчеркнул Чернев.

Он отметил, что за преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым.

Напомним, в Европарламенте политические группы согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, недавно Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим.

До этого подобные решения также принимали парламент Эстонии и сенат Польши .