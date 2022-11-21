Зеленський закликав парламентарів НАТО забезпечити повний захист неба України.

Президент Володимир Зеленський закликав парламентарів НАТО забезпечити повний захист українського неба, надавши Україні достатню кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони. Відповідну заяву він зробив, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО.

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"Буде правильним, якщо ми унеможливимо ключовий терористичний задум Росії і забезпечимо Україні повний захист неба. Коли російські ракети, іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не зможуть досягати призначених для них мішеней, Росії доведеться робити те, що треба нам з вами, а саме – йти за нашою формулою миру", - сказав Зеленський.

Він додав, що повний захист українського неба можливий якщо Україні нададуть достатню кількість систем ППО і ПРО, а також достатню фінансову та матеріальну підтримку.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом.

у Європарламенті політичні групи погодили текст резолюції щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, нещодавно Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. До цього подібні рішення також приймали парламент Естонії та сенат Польщі.