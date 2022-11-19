Прем'єр Великобританії оголосив про новий пакет протиповітряної військової допомоги Україні

Україна отримає від Великобританії новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних установок і технологій для протидії БПЛА.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 19 листопада заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після переговорів з президентом Володимиром Зеленським в рамках свого першого візиту до Києва в якості очільника британського уряду.

"Поки ви тиснете на російські війська на полі бою, ваші домівки, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури знищуються з повітря. Щоб допомогти вам захистити себе, ми сьогодні надаємо нову протиповітряну допомогу, зокрема 120 спеціальних зенітних гармат, а також антидронове спорядження", — сказав Сунак.

Він зазначив, що цього року Великобританія вже виділила на військову допомогу Україні понад 2,3 млрд фунтів, і запевнив, що продовжить це роботи у 2023 році.

Прем'єр-міністр Великобританії також поінформував про розширення навчальної програми для українських військових. Також Британія буде навчати військових медиків та військових інженерів.

Крім того, країна надасть українській стороні спеціальне зимове обладнання для військових, а також гуманітарну допомогу на загальну суму 16 млн фунтів.

Нагадаємо, британське Міністерство оборони раніше повідомило, що Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США. Крім того, нещодавно майже 9 тисяч українських військових отримали від Великої Британії стандартне та зимове спорядження.