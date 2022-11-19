У Київ приїхав прем'єр Британії Сунак та зустрівся з Зеленським (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вперше з моменту призначення приїхав в Україну, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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Про це повідомив президент України.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 25 жовтня Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Після свого призначення він першим зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та наголосив на непохитній підтримці Великої Британії Україні.