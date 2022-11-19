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В Киев приехал премьер Британии Сунак и встретился с Зеленским (ВИДЕО)
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые с момента назначения приехал в Украину, он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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Об этом сообщил президент Украины.
"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов", - отметил Зеленский.
Напомним, 25 октября Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. После своего назначения он первым позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и отметил непреклонную поддержку Великобритании Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал