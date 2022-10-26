Зеленский пригласил нового премьера Британии посетить Украину

Премьер-министр Британии Риши Сунак после своего назначения первым позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и отметил непреклонную поддержку Великобритании Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Британии.

"Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо, и президент Зеленский может рассчитывать на то, что британское правительство и дальше будет проявлять солидарность с Украиной", – говорится в сообщении.

Сунак также отметил важность работы МАГАТЭ в Украине ради ядерной безопасности и прозрачности, а также для опровержения любой дезинформации.

"Оба лидера согласились с необходимостью продолжения давления на варварский режим Путина путем продления экономических санкций", - отмечает пресс-служба британского правительства.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина и Великобритания достигли лучших отношений, но все равно имеют потенциал для того, чтобы нарастить сотрудничество и принести больше пользы своим обществам.

По словам президента, первый звонок нового британского премьер-министра состоялся именно в Украину.

Зеленский пригласил нового британского премьер-министра посетить Украину. Риши Сунак поблагодарил украинского лидера и выразил надежду, что они вскоре встретятся лично.

"Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться", — отметил Зеленский.

По его словам, с новым главой правительства Британии они договорились написать "новую главу украино-британских отношений, однако сюжет неизменен – полная поддержка перед лицом российской агрессии".

Під час чудової розмови з @RishiSunak домовилися написати нову главу 🇺🇦-🇬🇧 відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок Прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу 🇬🇧 за підтримку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Напомним, 25 октября Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании.