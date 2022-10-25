Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Король Чарльз ІІІ схвалив його кандидатуру

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Король Чарльз ІІІ прийняв відставку Ліз Трасс та призначив Ріші Сунака новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Ріші Сунак став першим прем'єр-міністром Великої Британії азіатського походження.

42-річний Ріші Сунак також стане першим в історії британським прем’єром, що сповідує індуїзм.

Ріші Сунак народився в англійському місті Саутгемптон 1980 року. Його предки народилися в індійському штаті Пенджаб, пізніше мігрували до Східної Африки, а в 1960-ті переїхали до Великої Британії.

Попередні заяви Ріші Сунака свідчать про те, що він не планує змінювати курсу стосовно підтримки України, заданого Борисом Джонсоном. Йому він уже встиг подякувати за Brexit і спротив "Путіну та розв’язаній ним варварській війні". Ще в липні, змагаючись з Ліз Трасс за посаду очільника британського уряду, Сунак обіцяв приїхати до України.

Нагадаємо, колишній міністр фінансів Ріші Сунак напередодні став новим лідером Консервативної партії. Він залишився єдиним претендентом та автоматичним переможцем перегонів за посаду прем’єр-міністра Великої Британії, після того, як лідер Палати громад Пенні Мордонт відмовилася від боротьби за посаду.

Нагадаємо, що необхідність для британських консерваторів обрати нового лідера виникла через невдоволення ними економічною політикою і спричинену цим відставку глави уряду Ліз Трасс, яка пробула на цій посаді рекордно короткий термін у 44 дні.

Борис Джонсон, який пішов у відставку до цього, спершу мав намір поборотися за прем'єрське крісло знову, проте після переговорів із Сунаком напередодні від цього відмовився.

Зазначимо, що під час обрання нового лідера консерваторів після відставки Джонсона саме Сунак заручився підтримкою більшості депутатів, тоді як під час голосування членів партії, що відбулося на початку вересня, перемогла саме Трас.