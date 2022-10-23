Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Великобританії, - Sky News

Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії. Про це повідомило видання Sky News.

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Відомо, що Джонсона підтримали 59 депутатів, але для того, щоб взяти участь у виборах, йому потрібно було досягти 100. Зазначимо, що раніше Sky News повідомляло, що Борис Джонсон одержав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів.

Також були повідомлення, що Джонсон, якого називають великим другом України, має намір балотуватися, але згодом він сказав, що "зараз просто не час для цього".

Однак, він стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Наразі найбільшу підтримку з-поміж британських депутатів має Ріші Сунак - 144 голоси. Він офіційно оголосив про участь у виборах на посаду лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Великобританії 23 жовтня.

Нагадаємо, 20 жовтня діючий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку. Вона встановила антирекорд на посаді прем'єра Британії - займала її 44 дні.

Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей у вересні.