Ліз Трасс офіційно очолила уряд Великої Британії

6 вересня королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра країни після того, як вчора Консервативна партія обрала її новим лідером.

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Про це повідомляє Sky News.

Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Ліз Трасс прибула в маєток Балморал в Шотландії на аудієнцію до королеви Єлизавети II.

До цього королева зустрілася з Борисом Джонсоном та прийняла його відставку.

Нагадаємо, 5 вересня оголосили результати перегонів за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії. Її очолила чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яка займе посаду прем‘єр-міністра країни, замінивши Бориса Джонсона.

Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.

Ліз Трасс неоднарозово наголошувала, що Україна й надалі може розраховувати на повну підтримку Сполученого Королівства. З перших днів війни вона виступала за посилення оборонної допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти РФ.

Тому, на думку експертів, суттєво політика Британії щодо України не зміниться. Наша країна і надалі може розраховувати на військову і політичну підтримку Сполученого Королівства.

Крім того, Ліз Трасс виступає за надання Україні більшої кількості важкої зброї та за нові санкції проти РФ.

Трасс під час дебатів також наголошувала, що Британія має стати на чолі післявоєнного відновлення України.

Ліз Трасс раніше заявляла, що перший свій телефонний дзвінок на новій посаді зробить президентові України Володимиру Зеленському.

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони і далі будуть отримувати повну підтримку Сполученого Королівства. А я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тому я маю намір якомога швидше засвідчити це", - заявила Трасс.

Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.