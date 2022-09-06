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Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании
6 сентября королева Великобритании Елизавета II официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра страны после того, как вчера Консервативная партия избрала ее новым лидером.
Об этом сообщает Sky News.
Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании после того, как королева Елизавета II официально попросила ее сформировать новое правительство.
Лиз Трасс прибыла в имение Балморал в Шотландии на аудиенцию к королеве Елизавете II.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До этого королева встретилась с Борисом Джонсоном и приняла его отставку.
Напомним, 5 сентября объявили результаты гонки за должность лидера Консервативной партии Великобритании. Ее возглавила действующая министр иностранных дел Лиз Трасс, которая займет должность премьер-министра страны, заменив Бориса Джонсона.
Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.
Лиз Трасс неоднократно отмечала, что Украина и дальше может рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства. С первых дней войны она выступала за усиление оборонной помощи Украине и введение жестких санкций против РФ.
Поэтому, по мнению экспертов, существенно политика Британии по отношению к Украине не изменится. Наша страна и дальше может рассчитывать на военную и политическую поддержку Соединенного Королевства.
Трасс во время дебатов также отмечала, что Британия должна стать во главе послевоенного восстановления Украины.
Лиз Трасс раньше заявляла, что первый свой телефонный звонок в новой должности совершит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства. А я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерен как можно скорее засвидетельствовать это", - заявила Трасс.
Напомним, Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.