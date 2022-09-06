Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании

6 сентября королева Великобритании Елизавета II официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра страны после того, как вчера Консервативная партия избрала ее новым лидером.

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Об этом сообщает Sky News.

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании после того, как королева Елизавета II официально попросила ее сформировать новое правительство.

Лиз Трасс прибыла в имение Балморал в Шотландии на аудиенцию к королеве Елизавете II.

До этого королева встретилась с Борисом Джонсоном и приняла его отставку.

Напомним, 5 сентября объявили результаты гонки за должность лидера Консервативной партии Великобритании. Ее возглавила действующая министр иностранных дел Лиз Трасс, которая займет должность премьер-министра страны, заменив Бориса Джонсона.

Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.

Лиз Трасс неоднократно отмечала, что Украина и дальше может рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства. С первых дней войны она выступала за усиление оборонной помощи Украине и введение жестких санкций против РФ.

Поэтому, по мнению экспертов, существенно политика Британии по отношению к Украине не изменится. Наша страна и дальше может рассчитывать на военную и политическую поддержку Соединенного Королевства.

Трасс во время дебатов также отмечала, что Британия должна стать во главе послевоенного восстановления Украины.

Лиз Трасс раньше заявляла, что первый свой телефонный звонок в новой должности совершит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства. А я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерен как можно скорее засвидетельствовать это", - заявила Трасс.

Напомним, Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.