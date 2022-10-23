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Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, - Sky News

Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, - Sky News

Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщило издание Sky News.

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