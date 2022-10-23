- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании, - Sky News
Борис Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщило издание Sky News.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Новость дополняется...