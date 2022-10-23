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Бывший канцлер Британии Риши Сунак объявил о намерении побороться за должность премьер-министра
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о намерении побороться за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.
Об этом он сообщил в Twitter.
" Соединенное Королевство – прекрасная страна, но мы сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я желаю стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране", - отметил он.
Это уже вторая попытка Сунака получить кресло премьера. После отставки Бориса Джонсона он боролся за должность, но проиграл Лиз Трасс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пока он занимает второе место в опросе, который недавно проводили среди членов Консервативной партии, кто должен стать новым премьер-министром Великобритании.
Кроме него официально о намерении поучаствовать в выборах пока объявила лишь Пенни Мордаунт .
Предварительно известно, что Борис Джонсон, только в сентябре окончательно покинувший пост премьер-министра Великобритании, также подаст свою кандидатуру в новых выборах главы британского правительства.
Ранее издание Sky News со ссылкой на собственные источники сообщило, что Борис Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, чего достаточно для участия в баллотировании на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Напомним, 20 октября действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Она установила антирекорд в должности премьера Британии – занимала ее 44 дня.
Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй в сентябре. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.