Бывший канцлер Британии Риши Сунак объявил о намерении побороться за должность премьер-министра

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о намерении побороться за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

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Об этом он сообщил в Twitter.

" Соединенное Королевство – прекрасная страна, но мы сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я желаю стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране", - отметил он.

Это уже вторая попытка Сунака получить кресло премьера. После отставки Бориса Джонсона он боролся за должность, но проиграл Лиз Трасс.

Пока он занимает второе место в опросе, который недавно проводили среди членов Консервативной партии, кто должен стать новым премьер-министром Великобритании.

Кроме него официально о намерении поучаствовать в выборах пока объявила лишь Пенни Мордаунт .

Предварительно известно, что Борис Джонсон, только в сентябре окончательно покинувший пост премьер-министра Великобритании, также подаст свою кандидатуру в новых выборах главы британского правительства.

Ранее издание Sky News со ссылкой на собственные источники сообщило, что Борис Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, чего достаточно для участия в баллотировании на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Напомним, 20 октября действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Она установила антирекорд в должности премьера Британии – занимала ее 44 дня.

Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй в сентябре. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.