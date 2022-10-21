Названо ім'я першого кандидата на посаду прем'єр-міністра Великобританії

Пенні Мордаунт, лідер Палати громад, стала першою особою, яка оголосила про свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії.

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Про це вона повідомила в Twitter 21 жовтня.

Це вже друга спроба Мордаунт отримати крісло прем'єра. Після відставки Джонсона у липні цього року, вона боролася за посаду, але вибула у п’ятому раунді, програвши Ріші Сунаку та Ліз Трасс.

Оголошуючи про свою заявку, Мордаунт написала: "Мене підбадьорила підтримка колег, які хочуть нового старту, об’єднаної партії та лідерства в національних інтересах. Я балотуюся на посаду лідера Консервативної партії та вашого прем’єр-міністра, щоб об’єднати нашу країну, виконати наші обіцянки та виграти наступні загальні вибори".

Наразі вона займає четверте місце в опитуванні, яке нещодавно проводили серед членів Консервативної партії, хто має стати новим прем'єр-міністром Великобританії.

Попередньо відомо, що Борис Джонсон, який тільки у вересні остаточно залишив пост прем'єр-міністра Великобританії, також подасть свою кандидатуру у нових виборах очільника британського уряду.

Нагадаємо, 20 жовтня діючий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку. Вона встановила антирекорд на посаді прем'єра Британії - займала її 44 дні.

Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей у вересні. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.