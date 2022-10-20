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Борис Джонсон буде боротися за посаду глави уряду після відставки Ліз Трасс, — Times
Борис Джонсон, який тільки у вересні остаточно залишив пост прем'єр-міністра Великобританії, подасть свою кандидатуру у нових виборах очільника британського уряду. Про це повідомляє газета The Times з посиланням на свої джерела.
Зараз Джонсон розглядає всі за і проти цього рішення, але вважає, що "це питання національних інтересів".
Зазначимо, що його називають великим другом України за безумовну підтримку у захисті суверенітету країни від Росії. Тому важливо, що усі шанси у Джонсона стати знову прем'єром є.
Він лідирує в опитуванні, яке два дні тому проводили серед членів Консервативної партії, хто має стати новим прем'єр-міністром Великобританії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 20 жовтня діючий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку. Вона встановила антирекорд на посаді прем'єра Британії - займала її 44 дні.
Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей у вересні. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.
Борис Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.