Борис Джонсон, только в сентябре окончательно покинувший пост премьер-министра Великобритании, подаст свою кандидатуру в новых выборах главы британского правительства. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на свои источники.

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Сейчас Джонсон рассматривает все за и против этого решения, но считает, что это вопрос национальных интересов.

Отметим, что его называют большим другом Украины за безусловную поддержку в защите суверенитета от России. Поэтому важно, что все шансы у Джонсона стать снова премьером есть.

Он лидирует в опросе, два дня назад проводимом среди членов Консервативной партии, кто должен стать новым премьер-министром Великобритании.

Напомним, 20 октября действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Она установила антирекорд в должности премьера Британии – занимала должность 44 дня.

Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй в сентябре. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.

Борис Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.