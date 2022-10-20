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Прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс подала у відставку
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
Про це повідомляє The Guardian.
Трасс заявила, що прийшла на посаду в часи "великої економічної та міжнародної нестабільності".
"Я не можу реалізувати мандат, який мені довірили. Я повідомила королю про наміри подати у відставку" - сказала Трасс.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вона залишиться на посаді прем'єр-міністра, доки Консервативна партія не обере наступника.
Вибори нового лідера Великобританії відбудуться наступного тижня
Трасс стала прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Британії — всього лише 45 днів.
Нагадаємо, Ліз Трасс у вересні стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.
Свій перший телефонний дзвінок на новій посаді вона зробила до президента України Володимира Зеленського.
Борис Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.