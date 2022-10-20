Премьер-министр Британии Лиз Трасс подала в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности.

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Об этом сообщает The Guardian.

Трасс заявила, что пришла на должность во времена "большой экономической и международной нестабильности".

"Я не могу реализовать мандат, который мне доверили. Я сообщила королю о намерениях подать в отставку" – сказала Трасс.

Она останется в должности премьер-министра, пока Консервативная партия не изберет преемника.

Выборы нового лидера Великобритании состоятся на следующей неделе.

Трасс стала премьер-министром с кратчайшим сроком пребывания в истории Британии — всего лишь 45 дней.

Напомним, Лиз Трасс в сентябре стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.

Свой первый телефонный звонок в новой должности она сделала к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Борис Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.