Названо имя первого кандидата на должность премьер-министра Великобритании

Пенни Мордаунт, лидер Палаты общин, стала первым лицом, объявившим о своей кандидатуре на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

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Об этом она сообщила в Twitter 21 октября.

Это уже вторая попытка Мордаунт получить кресло премьера. После отставки Джонсона в июле этого года она боролась за должность, но выбыла в пятом раунде, проиграв Риши Сунаку и Лиз Трасс.

Объявляя о своей заявке, Мордаунт написала: "Меня ободрила поддержка коллег, желающих нового старта, объединенной партии и лидерства в национальных интересах. Я баллотируюсь на должность лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы".

Она занимает четвертое место в опросе, который недавно проводили среди членов Консервативной партии, кто должен стать новым премьер-министром Великобритании.

Предварительно известно, что Борис Джонсон, только в сентябре окончательно покинувший пост премьер-министра Великобритании, также подаст свою кандидатуру в новых выборах главы британского правительства.

Напомним, 20 октября действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Она установила антирекорд в должности премьера Британии – занимала ее 44 дня.

Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй в сентябре. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.