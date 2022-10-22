Джонсон заручился достаточной поддержкой парламентариев для борьбы за должность премьер-министра Великобритании, - Sky News

Борис Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, чего достаточно для участия в баллотировании на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на собственные источники.

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Его союзники заявили, что Джонсон "за то, чтобы снова стать премьером", но ему, вероятно, будет противостоять в гонке за лидерство его бывший канцлер Риши Сунак, чья отставка стала ключевой причиной того, что Джонсон покинул пост главы Консервативной партии и правительства в июле.

Также конкуренцию составит Пенни Мордаунт, лидер Палаты общин, первой объявившей о своей кандидатуре на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

При этом именно Джонсон лидирует в опросе, два дня назад проводимом среди членов Консервативной партии, кто должен стать новым премьер-министром Великобритании.

Напомним, 20 октября действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку. Она установила антирекорд в должности премьера Британии – занимала ее 44 дня.

Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй в сентябре. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.