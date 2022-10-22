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Джонсон заручився достатньою підтримкою парламентаріїв для боротьби за посаду прем'єр-міністра Великобританії, - Sky News
Борис Джонсон одержав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, чого достатньо для участі у балотуванні на пост очільника Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії. Про це повідомляє видання Sky News з посиланням на власні джерела.
Його союзники заявили, що Джонсон "за те, щоб знову стати прем'єром", але йому, ймовірно, протистоятиме в перегонах за лідерство його колишній канцлер Ріші Сунак, чия відставка стала ключовою причиною того, що Джонсон залишив посаду очільника Консервативної партії та уряду в липні.
Також конкуренцію складе Пенні Мордаунт, лідер Палати громад, яка першою оголосила про свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії.
При цьому саме Джонсон лідирує в опитуванні, яке два дні тому проводили серед членів Консервативної партії, хто має стати новим прем'єр-міністром Великобританії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 20 жовтня діючий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку. Вона встановила антирекорд на посаді прем'єра Британії - займала її 44 дні.
Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей у вересні. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.