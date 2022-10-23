Колишній канцлер Британії Ріші Сунак оголосив про намір поборотись за посаду прем’єр-міністра

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак оголосив про намір поборотись за посаду лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра.

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Про це він повідомив у Twitter.

"Сполучене Королівство – чудова країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою. Ось чому я бажаю стати лідером Консервативної партії та вашим наступним прем’єр-міністром. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та допомогти нашій країні", - зазначив він.

Це вже друга спроба Сунака отримати крісло прем’єра. Після відставки Бориса Джонсона, він боровся за посаду, але програв Ліз Трасс.

Наразі він займає друге місце в опитуванні, яке нещодавно проводили серед членів Консервативної партії, хто має стати новим прем'єр-міністром Великобританії.

Окрім нього офіційно про намір взяти участь у виборах поки оголосила лише Пенні Мордаунт.

Попередньо відомо, що Борис Джонсон, який тільки у вересні остаточно залишив пост прем'єр-міністра Великобританії, також подасть свою кандидатуру у нових виборах очільника британського уряду.

Раніше видання Sky News з посиланням на власні джерела повідомило, що Борис Джонсон одержав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, чого достатньо для участі у балотуванні на пост очільника Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії.

Нагадаємо, 20 жовтня діючий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку. Вона встановила антирекорд на посаді прем'єра Британії - займала її 44 дні.

Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей у вересні. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.