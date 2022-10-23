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Колишній канцлер Британії Ріші Сунак оголосив про намір поборотись за посаду прем’єр-міністра
Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак оголосив про намір поборотись за посаду лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра.
Про це він повідомив у Twitter.
"Сполучене Королівство – чудова країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою. Ось чому я бажаю стати лідером Консервативної партії та вашим наступним прем’єр-міністром. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та допомогти нашій країні", - зазначив він.
Це вже друга спроба Сунака отримати крісло прем’єра. Після відставки Бориса Джонсона, він боровся за посаду, але програв Ліз Трасс.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі він займає друге місце в опитуванні, яке нещодавно проводили серед членів Консервативної партії, хто має стати новим прем'єр-міністром Великобританії.
Окрім нього офіційно про намір взяти участь у виборах поки оголосила лише Пенні Мордаунт.
Попередньо відомо, що Борис Джонсон, який тільки у вересні остаточно залишив пост прем'єр-міністра Великобританії, також подасть свою кандидатуру у нових виборах очільника британського уряду.
Раніше видання Sky News з посиланням на власні джерела повідомило, що Борис Джонсон одержав підтримку 100 парламентаріїв-консерваторів, чого достатньо для участі у балотуванні на пост очільника Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії.
Нагадаємо, 20 жовтня діючий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку. Вона встановила антирекорд на посаді прем'єра Британії - займала її 44 дні.
Ліз Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей у вересні. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.