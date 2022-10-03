Борис Джонсон получил новую должность и будет помогать Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет президентом британской инициативы "Консерваторы-друзья Украины".

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Об этом пишет The Guardian.

В группу "Консерваторы-друзья Украины" входят депутаты парламента Объединенного королевства от Консервативной партии, а также рядовые члены партии, которые пытаются оказывать Украине помощь в отражении российской агрессии.

Отмечается, что объявление о новой должности великого друга Украины и бывшего премьер-министра было сделано на съезде Консервативной партии, посетить который самому Джонсону не удалось.

"Борис Джонсон - наиболее очевидная и достойная личность для руководства этой организации, поскольку он был первым человеком не только в этой стране, а во всем Западном мире, который решительно выступил в поддержку украинского народа", - сказал действующий президент инициативы Джон Виттингейл.

Он подчеркнул, что Борис Джонсон остается непоколебимым в своей поддержке Украине.

Напомним, Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля.

6 сентября королева Великобритании Елизавета II официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра страны после того, как Консервативная партия избрала ее новым лидером.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО, так как получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против военной агрессии России.