- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Борис Джонсон отримав нову посаду та допомагатиме Україні
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".
Про це пише The Guardian.
До групи “Консерватори-друзі України” входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії.
Зазначається, що оголошення про нову посаду великого друга України та колишнього прем’єр-міністра було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“Борис Джонсон - найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу”, - сказав чинний президент ініціативи Джон Віттінгейл.
Він підкреслив, що Борис Джонсон залишається непохитним у своїй підтримці Україні.
Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня.
6 вересня королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра країни після того, як Консервативна партія обрала її новим лідером.
Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО, так як він отримав міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти військової агресії Росії.