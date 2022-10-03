Борис Джонсон отримав нову посаду та допомагатиме Україні

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

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Про це пише The Guardian.

До групи “Консерватори-друзі України” входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії.

Зазначається, що оголошення про нову посаду великого друга України та колишнього прем’єр-міністра було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.

“Борис Джонсон - найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу”, - сказав чинний президент ініціативи Джон Віттінгейл.

Він підкреслив, що Борис Джонсон залишається непохитним у своїй підтримці Україні.

Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня.

6 вересня королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра країни після того, як Консервативна партія обрала її новим лідером.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО, так як він отримав міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти військової агресії Росії.