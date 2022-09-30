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Міністр оборони Великобританії таємно відвідав Київ

Міністр оборони Великобританії таємно відвідав Київ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес ввчері 29 вересня повідомив в своєму Twitter, що цього тижня відвідував столицю України, де зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

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"Цього тижня мав приємність відвідати свого доброго друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її і в 2023 році, й надалі!" – написав очільник оборонного відомства Великобританії.

Подробиці його зустрічі з Олексієм Резніковим невідомо. Більше того, невідомо, в який день Воллес відвідував Київ, адже про його візит раніше не повідомлялося і не анонсувалося.

Нагадаємо, напередодні Великобританія передала Україні черговий пакет військової допомоги і заявила, що буде надалі збільшувати військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

До цього Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраною прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс. Він став першим серед іноземних лідерів, хто поговорив з новою очільнецею британського уряду.

Під час цієї розмови Трасс запевнила, що Великобританія буде й надалі посилювати лідерську оборонну та економічну підтримку Україні.

Автор:
Віта Молодан