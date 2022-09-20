Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України

Велика Британія наступного року планує виділити 2,3 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,6 млрд доларів) на військову підтримку України.

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Про це пише Financial Times.

Зазначається, що плани Лондона щодо підтримки Україги цього тижня оприлюднить Ліз Трасс під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Великобританії до Нью-Йорка на 77 сесію Генасамблеї ООН.

За даними газети, там вона оголосить про намір продовжувати підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

Крім того, промова Трасс на Генеральній Асамблеї ООН, буде зосереджена на поновленні довгострокових зобов’язань Великої Британії щодо України та припиненні міжнародної енергетичної залежності від Росії.

У своїй промові Трасс нагадає про недавній успіх контрнаступу України як на приклад того, чого країна може досягти за підтримки Заходу.

Програма візиту Трас до США також включає двосторонні переговори з президентом США Джо Байденом і зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить український персонал у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.