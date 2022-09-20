Британия выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины

Великобритания в следующем году планирует выделить 2,3 млрд фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов) на военную поддержку Украины.

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Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что планы Лондона по поддержке Украины на этой неделе обнародует Лиз Трасс во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Великобритании в Нью-Йорк на 77-ю сессию Генассамблеи ООН.

По данным газеты, там она объявит о намерении продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Кроме того, речь Трасс на Генеральной Ассамблее ООН будет сосредоточена на возобновлении долгосрочных обязательств Великобритании по Украине и прекращении международной энергетической зависимости от России.

В своей речи Трасс напомнит о недавнем успехе контрнаступления Украины как пример того, чего страна может достичь при поддержке Запада.

Программа визита Трасс в США также включает двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом и встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их для очищения береговой линии от мин.