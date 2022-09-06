Зеленский первым среди иностранных лидеров созвонился с новым премьер-министром Великобритании

Президент Владимир Зеленский вечером 6 сентября провел телефонный разговор с новоизбранным премьером Великобритании Лиз Трасс. Он стал первым среди иностранных лидеров, поговоривших с новой главой британского правительства.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

Он рассказал, что с новым лидером Великобритания будет и дальше усиливать лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Отдельно Зеленский и Трасс обсудили гарантии безопасности.

"Обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", — рассказал украинский президент.

Пресс-служба правительства Великобритании впоследствии сообщила, что Трасс приняла приглашение посетить Украину в скором времени. Она также добавила, что Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.

Еще до избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании она заявляла, что намерена позвонить Зеленскому первому.

Напомним, 5 сентября объявили результаты гонки за должность лидера Консервативной партии Великобритании. Ее получила Лиз Трасс, занявшая пост премьер-министра страны, заменив Бориса Джонсона.

Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как за несколько дней уволились десятки чиновников.