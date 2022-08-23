Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20 в Индонезию, где будет Путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 пока неизвестен и будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

"До ноября еще очень много времени. Рано о чем-то говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате это будет зависеть от многих факторов. В первую очередь. для меня - от того, что будет происходить у нас в государстве", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Он также в очередной раз подчеркнул, что если Россия устроит 24 августа "судилище" над украинскими военнопленными, то ни о каких переговорах со страной-агрессором РФ не может быть и речи.

"Здесь не мне о красных линиях. Здесь, мне кажется, понятны человеческие условия. Если к нам, к нашим пленным будут относиться именно так, о каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом точка. Мне нечего добавить. Все, что я думаю об этом, я уже сказал", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин планирует посетить саммит G20, который состоится 15-16 ноября 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Раньше были сомнения Путин будет очно участвовать в этом мероприятии или будет общаться через видеосвязь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит G20.

А Соединенные Штаты Америки заявили, что будут бойкотировать заседание G20, если в них примет участие Россия. А президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.