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Путін поїде на саміт G20 на Балі, куди запрошено Зеленського
Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін планує відвідати саміт G20, що відбудеться 15-16 листопада 2022 року на острові Балі в Індонезії.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
Зазначається, що президента Індонезії Джоко Відодо підтвердив приїзд китайського лідера Сі Цзіньпіна, а також президента РФ.
"Президент Путін також сказав мені, що приїде", - сказав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Президент Індонезії підкреслив, що як приймаюча сторона саміту країна прагне збалансувати відносини між великими державами, опираючись тискові щодо виключення Росії з числа учасників зустрічі.
"Індонезія хоче дружити з усіма. У нас немає проблем із жодною країною. У кожної країни буде свій підхід. У кожного лідера свій підхід. Але що потрібно Індонезії, - це інвестиції, технології, які змінять наше суспільство", - зазначив Відодо.
Раніше були сумніви чи Путін буде очно брати участь у цьому заході, чи спілкуватиметься через відеозв'язок.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський одержав запрошення від свого індонезійського колеги Джоко Відодо на саміт G20.
А Сполучені Штати Америки заявили, що бойкотуватимуть засідання G20, якщо в них братиме участь Росія. А президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію із G20.