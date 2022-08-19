Путин поедет на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин планирует посетить саммит G20, который состоится 15-16 ноября 2022 г. на острове Бали в Индонезии.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил приезд китайского лидера Си Цзиньпина, а также президента РФ.

"Президент Путин также сказал мне, что приедет", – сказал он.

Президент Индонезии подчеркнул, что как принимающая сторона саммита страна стремится сбалансировать отношения между великими государствами, сопротивляясь давлению исключит Россию из числа участников встречи.

"Индонезия хочет дружить со всеми. У нас нет проблем ни с одной страной. У каждой страны будет свой подход. У каждого лидера свой подход. Но что нужно Индонезии, - это инвестиции, технологии, которые изменят наше общество", - отметил Видодо.

Раньше были сомнения, будет ли Путин очно участвовать в этом мероприятии, или будет общаться через видеосвязь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит G20.

А Соединенные Штаты Америки заявили, что будут бойкотировать заседание G20, если в них примет участие Россия. А президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.