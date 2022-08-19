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Путин поедет на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский
Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин планирует посетить саммит G20, который состоится 15-16 ноября 2022 г. на острове Бали в Индонезии.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил приезд китайского лидера Си Цзиньпина, а также президента РФ.
"Президент Путин также сказал мне, что приедет", – сказал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент Индонезии подчеркнул, что как принимающая сторона саммита страна стремится сбалансировать отношения между великими государствами, сопротивляясь давлению исключит Россию из числа участников встречи.
"Индонезия хочет дружить со всеми. У нас нет проблем ни с одной страной. У каждой страны будет свой подход. У каждого лидера свой подход. Но что нужно Индонезии, - это инвестиции, технологии, которые изменят наше общество", - отметил Видодо.
Раньше были сомнения, будет ли Путин очно участвовать в этом мероприятии, или будет общаться через видеосвязь.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит G20.
А Соединенные Штаты Америки заявили, что будут бойкотировать заседание G20, если в них примет участие Россия. А президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.