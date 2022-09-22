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Британія передала Україні нову зброю, зокрема ракети для MLRS
Великобританія ввечері 21 вересня передала Україні черговий пакет військової допомоги і буде надалі збільшувати військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.
Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс під час виступу у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"У цей критичний момент конфлікту я обіцяю, що ми продовжуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Нова зброя із Великобританії прибуває в Україну прямо зараз, поки я говорю, у тому числі й нові ракети для MLRS. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе", — сказала Трасс.
Вона також вважає, що заява лідера РФ Володимира Путіна про мобілізація – спосіб виправдати катастрофічні провали Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Він робить ще більше фіктивних заяв і бряцає зброєю. Це не спрацює. Міжнародний альянс сильний і Україна сильна. Українці захищають не лише власну країну – вони захищають наші цінності та безпеку всього світу. Тому треба діяти", — підкреслила очільниця британського уряду.
Зазначимо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що саме MLRS-системи допоможуть ЗСУ взяти під контроль українську частину акваторії Чорного моря.
За словами деяких військових експертів, MLRS можна назвати аналогом системи HIMARS, яка вже зарекомендувала себе на фронті.