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Британія передала Україні нову зброю, зокрема ракети для MLRS

Британія передала Україні нову зброю, зокрема ракети для MLRS

Великобританія ввечері 21 вересня передала Україні черговий пакет військової допомоги і буде надалі збільшувати військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

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Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс під час виступу у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"У цей критичний момент конфлікту я обіцяю, що ми продовжуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Нова зброя із Великобританії прибуває в Україну прямо зараз, поки я говорю, у тому числі й нові ракети для MLRS. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе", — сказала Трасс.

Вона також вважає, що заява лідера РФ Володимира Путіна про мобілізація – спосіб виправдати катастрофічні провали Росії.

"Він робить ще більше фіктивних заяв і бряцає зброєю. Це не спрацює. Міжнародний альянс сильний і Україна сильна. Українці захищають не лише власну країну – вони захищають наші цінності та безпеку всього світу. Тому треба діяти", — підкреслила очільниця британського уряду.

Зазначимо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що саме MLRS-системи допоможуть ЗСУ взяти під контроль українську частину акваторії Чорного моря.

За словами деяких військових експертів, MLRS можна назвати аналогом системи HIMARS, яка вже зарекомендувала себе на фронті. 

Автор:
Віта Молодан