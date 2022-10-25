Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Король Чарльз ІІІ одобрил его кандидатуру.

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Об этом сообщает The Guardian.

Король Чарльз III принял отставку Лиз Трасс и назначил Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании.

Риши Сунак стал первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения.

42-летний Риши Сунак также станет первым в истории британским премьером, исповедующим индуизм.

Риши Сунак родился в английском городе Саутгемптон в 1980 году. Его предки родились в индийском штате Пенджаб, позже мигрировали в Восточную Африку, а в 1960-е переехали в Великобританию.

Предыдущие заявления Риши Сунака свидетельствуют о том, что он не намерен менять курс, заданный Борисом Джонсоном. Его он уже успел поблагодарить за Brexit и сопротивление "Путину и развязанной им варварской войне". Еще в июле, соревнуясь с Лиз Трасс за должность главы британского правительства, Сунак обещал приехать в Украину.

Напомним, бывший министр финансов Риши Сунак накануне стал новым лидером Консервативной партии. Он остался единственным претендентом и автоматическим победителем гонки за должность премьер-министра Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт отказалась от борьбы за должность.

Отметим, что необходимость для британских консерваторов избрать нового лидера возникла из-за недовольства ими экономической политикой и вызванную этим отставку главы правительства Лиз Трасс, пробывшей на этом посту рекордно короткий срок в 44 дня.

Борис Джонсон, ушедший в отставку ранее, сначала намеревался побороться за премьерское кресло снова, однако после переговоров с Сунаком накануне от этого отказался.

Отметим, что во время избрания нового лидера консерваторов после отставки Джонсона именно Сунак заручился поддержкой большинства депутатов, в то время как при голосовании членов партии, состоявшемся в начале сентября, победила именно Трасс.