Новим прем'єром Великої Британії стане Ріші Сунак: його конкурентка відмовилася від боротьби

Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт відмовилася від боротьби за лідерство в Консервативній партії та посаду прем'єр-міністра країни, внаслідок чого колишній міністр фінансів Ріші Сунак залишився єдиним претендентом та автоматичним переможцем перегонів. Як передає ВВС, Мордонт заявила, що "цілком підтримує Ріші."

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"Я пишаюся кампанією, яку ми провели, і вдячна всім тим, хто з усіх сторін у нашій партії підтримав мене. Ми всі зобов'язані перед країною, один перед одним і перед Ріші об'єднатися і працювати разом на благо нації. Маємо зробити велику роботу", - йдеться у її заяві.

У свою чергу голова процедурного комітету Консервативної партії Грем Брейді офіційно підтвердив, що Сунак стане наступним лідером партії і наступним прем'єр-міністром.

Очікується, що офіційно Сунак зможе вступити на посаду глави британського уряду 25 жовтня. Він стане першим прем'єр-міністром Великої Британії азіатського походження.

Нагадаємо, що необхідність для британських консерваторів обрати нового лідера виникла через невдоволення ними економічною політикою і спричинену цим відставку глави уряду Ліз Трасс, яка пробула на цій посаді рекордно короткий термін у 44 дні.

Борис Джонсон, який пішов у відставку до цього, спершу мав намір поборотися за прем'єрське крісло знову, проте після переговорів із Сунаком напередодні від цього відмовився. Крім них і Мордонт, більше ніхто не заявляв про претензії на нове лідерство у Консервативній партії та посаду прем'єра.

Зазначимо, що під час обрання нового лідера консерваторів після відставки Джонсона саме Сунак заручився підтримкою більшості депутатів, тоді як під час голосування членів партії, що відбулося на початку вересня, перемогла саме Трас.