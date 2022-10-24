Новым премьером Великобритании станет Риши Сунак: его конкурентка отказалась от борьбы

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт отказалась от борьбы за лидерство в Консервативной партии и должность премьер-министра страны, в результате чего бывший министр финансов Риши Сунак остался единственным претендентом и автоматическим победителем гонки. Как передает BBC, Мордонт заявила, что "полностью поддерживает Риши."

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"Я горжусь кампанией, которую мы провели, и благодарна всем тем, кто со всех сторон в нашей партии поддержал меня. Мы все обязаны перед страной, друг перед другом и перед Риши объединиться и работать вместе на благо нации. Предстоит проделать большую работу", - говорится в ее заявлении.

В свою очередь, председатель процедурного комитета Консервативной партии Грэм Брэйди официально подтвердил, что Сунак станет следующим лидером партии и следующим премьер-министром.

Ожидается, что официально Сунак сможет вступить в должность главы британского правительства 25 октября. Он станет первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения.

Напомним, что необходимость для британских консерваторов избрать нового лидера возникла из-за недовольства ими экономической политикой и последовавшей за этим отставки главы правительства Лиз Трасс, пробывшей на этой должности рекордно короткий срок в 44 дня.

Борис Джонсон, ушедший в отставку до этого, сперва вознамерился побороться за премьерское кресло снова, однако после переговоров с Сунаком накануне от этого отказался. Кроме них и Мордонт, больше никто не заявлял о претензиях на новое лидерство в Консервативной партии и должность премьера.

Отметим, что в ходе избрания нового лидера консерваторов после отставки Джонсона именно Сунак заручился поддержкой большинства депутатов, тогда как при голосовании членов партии, прошедшем в начале сентября, победила именно Трасс.