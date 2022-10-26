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Зеленський запросив нового прем'єра Британії відвідати Україну
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак після свого призначення першим зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та наголосив на непохитній підтримці Великої Британії Україні.
Про це повідомляє пресслужба очільника уряду Британії.
"Прем'єр-міністр сказав, що підтримка України з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли, і президент Зеленський може розраховувати на те, що британський уряд і надалі виявлятиме солідарність з Україною", - ідеться в повідомленні.
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"Обидва лідери погодилися з необхідністю продовження тиску на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій", - зазначає пресслужба британського уряду.
У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія наразі досягли найкращих відносин, але все одно мають потенціал для того, щоб наростити співпрацю та дати більше користі своїм суспільствам.
За словами президента, перший дзвінок нового британського прем’єр-міністра відбувся саме в Україну.
Зеленський запросив нового британського премʼєр-міністра відвідати Україну. Ріші Сунак подякував українському лідеру за привітання з призначенням та висловив сподівання, що вони незабаром зустрінуться особисто.
"Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться", — зазначив Зеленський.
За його словами, з новим очільником уряду Британії вони домовилися написати "нову главу україно-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії”.
Нагадаємо, 25 жовтня Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії.