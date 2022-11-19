Премьер Великобритании объявил о новом пакете противовоздушной военной помощи Украине

Украина получит от Великобритании новый пакет военной противовоздушной помощи, включающий 120 специальных зенитных установок и технологий для противодействия БПЛА.

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Об этом 19 ноября заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в рамках своего первого визита в Киев в качестве главы британского правительства.

"Пока вы давите на российские войска на поле боя, ваши дома, больницы и объекты критической инфраструктуры уничтожаются с воздуха. Чтобы помочь вам защитить себя, мы сегодня предоставляем новую противовоздушную помощь, в том числе 120 специальных зенитных пушек, а также антидроновое снаряжение", - сказал Сунак.

Он отметил, что в этом году Великобритания уже выделила на военную помощь Украине более 2,3 млрд. фунтов, и заверил, что продолжит это работы в 2023 году.

Премьер-министр Великобритании также проинформировал о расширении обучающей программы для украинских военных. Великобритания будет обучать военных медиков и военных инженеров.

Кроме того, страна предоставит украинской стороне специальное зимнее оборудование для военных, а также гуманитарную помощь на общую сумму 16 млн фунтов.

Напомним, британское Министерство обороны ранее сообщило, что Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США. Кроме того, недавно почти 9 тысяч украинских военных получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение.